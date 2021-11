Mit einem unscheinbaren, kryptischen Tweet hat der Sportartikelhersteller adidas Anleger ins Grübeln gebracht. Was steckt hinter der verkündeten Zusammenarbeit mit Coinbase?? adidas kündigt Partnerschaft mit Coinbase an ? Details bleiben offen? Kommen auf Coinbase handelbare adidas-NFTs?"Wir haben uns mit Coinbase zusammengetan. Wahrscheinlich nichts weiter.", verkündete der DAX-Konzern adidas in der vergangenen Woche auf Twitter: We?ve partnered with @coinbase. Probably nothing.- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...