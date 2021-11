MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Corona und Südafrika:

"Jetzt ist jetzt also genau das passiert, wovor so viele so lange und so oft gewarnt haben. In verschiedenen Ländern des südlichen Afrikas hat sich eine Mutante des Coronavirus entwickelt, die womöglich viel ansteckender ist als alle anderen bisher bekannten Varianten. Man kann wohl sagen: Wäre Afrika so schnell mit Impfstoff versorgt worden, wie jetzt Einreiseverbote verhängt werden, wäre die Lage vielleicht eine andere, hätten mehr Geimpfte die Entstehung einer Mutante erschwert."/ra/DP/he