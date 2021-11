Der neue Landwirtschaftsminister in Deutschland heißt Cem Özdemir, Umweltministerin wird Steffi Lemke und das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz übernimmt Robert Habeck. Alle drei Neo-Minister gehören der Grünen Partei an. Die Verteilung der Ministerposten wurde am Donnerstagabend nach dem Bund-Länder-Forum bekannt, heißt es in einer Mitteilung...

Den vollständigen Artikel lesen ...