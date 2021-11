An der Initiative, die in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge stattfand, nahmen über 500 Verbraucher aus Italien und Deutschland teil. Ende Oktober - pünktlich zum Erntestart also - wurden die Baumpaten schließlich nach Südtirol eingeladen, um ihren Baum in der Apfelwiese zu besuchen und die reifen Äpfel zu ernten. Pink-Lady® Apfel. Pink Lady...

Den vollständigen Artikel lesen ...