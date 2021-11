Oberhausen (ots) -In den vergangenen Wochen sammelte das Team von BlackFriday.de knapp 1.000 Black Friday Aktionen von Händlern und namhaften Marken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und veröffentlichte sie pünktlich zum Rabatttag auf dem Shopping-Portal (www.blackfriday.de). Die Verbraucher nahmen den Service freudig an und bedankten sich mit zahlreichen Websiteaufrufen. Insgesamt zählte das Portal im November 2021 mehr als 2,5 Millionen Besucher, was einer Steigerung von 25% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch die neue Smartphone-App des Portals erfreute sich zum Black Friday großer Beliebtheit. So verzeichnete die App in den Tagen vor dem Shopping-Event über 50.000 Downloads im App Store und bei Google Play.Die kauffreudigen Schnäppchenjäger sorgten vor allem in den Onlineshops der Händler erneut für rekordverdächtige Umsätze. Dies kommt nicht überraschend, denn eine von BlackFriday.de in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Appinio durchgeführte Studie zeigte bereits im Oktober, dass 86 Prozent der Black Friday Käufer in diesem Jahr wieder im Internet auf Schnäppchenjagd gehen wollten. Zudem planten die Käufer im Vergleich zum Vorjahr höhere Budgets für ihr Black Friday Shopping ein.Der Handelsverband Deutschland (HDE) geht davon aus, dass zum Black Friday 2021 ein Umsatz von 4,9 Milliarden Euro vom Handel erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Plus von 27 Prozent.Die mit Abstand beliebtesten Angebote am Black Friday 2021 auf BlackFriday.de waren die Deals von Dyson (Bis zu 100EUR auf innovative Dyson Technologie), Apple (App Store & iTunes Geschenkkarten beim Kauf ausgewählter Produkte), IKEA (BuyBackFriday: 20% vom Rückkaufpreis zusätzlich) sowie die Black Friday Sale Aktion des Versandhändlers OTTO (Tausende Deals zu stark reduzierten Preisen).Ganz vorbei ist die Schnäppchenjagd übrigens noch nicht. Am heutigen Cyber Monday kann bei vielen Händlern noch einmal gespart werden. Eine Übersicht über alle Shops und Rabatte gibt es unter https://www.blackfriday.de/cyber-monday.Nach dem Cyber Monday startet der Endspurt des Weihnachtsgeschäfts und der Rabattmarathon macht für 12 Monate Pause. Der nächste Black Friday findet am 25. November 2022 statt.Kostenloses Bildmaterial finden Sie unter bf.de/pr und die Umfrage zum Black Friday 2021 unter bf.de/umfrage.Über BlackFriday.deBlackFriday.de ist das älteste deutschsprachige Black Friday Portal. Seit 2012 bündelt BlackFriday.de ähnlich wie das US-amerikanische Vorbild BlackFriday.com Angebote und Aktionen von Händlern, um Shoppern und Schnäppchenjägern einen übersichtlichen Einstieg in ihr Black Friday Shopping zu ermöglichen. Zum Black Friday 2021 präsentierte das Portal Aktionen und Rabatte von knapp 1.000 Shops aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und zählte mehr als 2,5 Millionen Besucher.Pressekontakt:Simon Gall - BlackFriday.deLothringer Str. 1246045 OberhausenE-Mail: info@blackfriday.deTel.: (0208) 88 289 821Web: www.blackfriday.deShort-URL: bf.deOriginal-Content von: BlackFriday.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111552/5084967