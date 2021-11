The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.11.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2021



ISIN Name

US56585ABA97 MARATHON PETR. 18/23

US05578DAW20 BPCE S.A. 2021 MTN

XS1521637113 EXP.-IMP.BK CH 16/21

US56585ABG67 MARATHON PETR. 20/23

DE000A2AAWC4 BRANDENBURG LSA 16/21 VAR

