Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 29.11.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 683 internationalen Medien
Mit Volldampf in die neue Woche! Das ist eine News mit Breitenwirkung!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0YEFF ISIN: AU000000MCE6 Ticker-Symbol: 8ME 
Frankfurt
29.11.21
08:12 Uhr
0,082 Euro
-0,014
-14,66 %
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING
MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING LIMITED0,082-14,66 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.