FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. 8ME AU000000MCE6
AB/FROM ONWARDS 29.11.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. 8ME AU000000MCE6
AB/FROM ONWARDS 29.11.2021
MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de