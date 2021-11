Es handelt sich um "eine Person, vor rund einer Woche zurückgekehrt aus Südafrika", wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt.Bern - Nun hat wahrscheinlich auch die Schweiz den ersten Omikron-Coronavirus-Fall. Es handelt sich um «eine Person, vor rund einer Woche zurückgekehrt aus Südafrika», wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Sonntagabend mitteilte. Eine Sequenzierung werde in den kommenden Tagen Gewissheit bringen. Aus immer mehr Ländern waren in den vergangenen Tagen Ansteckungen mit der als besonders...

Den vollständigen Artikel lesen ...