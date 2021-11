Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: STIMMUNG - Nach dem Ausverkauf zum Wochenschluss stehen die Zeichen am Schweizer Aktienmarkt am Montag auf Stabilisierung. Am vergangenen Freitag war der Leitindex SMI mit einem Wochenverlust von 2,8 Prozent ...

