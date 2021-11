Der deutsche Lithiumhersteller gewinnt einen Großauftrag vom Opel-Mutterkonzern STELLANTIS. Laut VULCAN sind für mindestens fünf Jahre Lieferungen ab 2026 vereinbart worden. Das Unternehmen stellt den 14 Marken des Autokonzerns STELLANTIS zwischen 81.000 und 99.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität zur Verfügung. Zu den Kunden von VULCAN zählen auch der Autobauer RENAULT, der Recycling-Spezialisn UMICORE und der Batteriehersteller LG CHEM.



Lithium wird bei der Herstellung von Batterien für Elektroautos benötigt. Die deutsche Tochter des australischen Unternehmens VULCAN ENERGY will den Rohstoff aus Thermalwasser im Oberrheingraben gewinnen. Durch die gleichzeitige Nutzung der Wärme des aus der Tiefe geförderten Wassers soll das Lithium CO2-neutral sein. VULCAN ENERGIE hat angesichts des wachsenden Elektroauto-Booms einen Gang an die Börse ins Auge gefasst.



Catharina Nitsch aus Ihrr Bernecker Redaktion



