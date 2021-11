Prag und Las Vegas (ots/PRNewswire) -VRgineers lieferte European Air Services (EAS) den bahnbrechenden Mixed-Reality-Simulator, der aus der neuesten Version des physischen F-16 BLOCK 70-Cockpits und dem XTAL-Headset kombiniert wurde. European Air Services, einer der führenden Akteure auf dem europäischen Markt für Pilotenausbildung, erwarb den Simulator im Rahmen seiner Initiative, seine Air Force auf dem neuesten Stand der Technik zu halten, ein Mehrzweckkampfflugzeug zur Erfüllung seiner Aufgaben zu betreiben und die NATO-Mitgliedschaft zu unterstützen. Da die physische Pilotenausbildung immer teurer wird, verkürzt diese neuartige Ausbildungsplattform die Ausbildungszeit und erhöht die Effizienz.Zur Entwicklung der nächsten Generation von Pilotenausbildungssystemen wurde eine Partnerschaft zwischen VRgineers, Lockheed Martin und VAE Controls geschlossen. Das Schlüsselelement in dieser Zusammenarbeit war das XTAL-Headset von VRgineers. Das Flaggschiff-Produkt, ein Virtual- und Mixed-Reality-Headset mit der höchsten Wiedergabetreue, 8K-Auflösung und dem marktführenden 180°-Sichtfeld, bietet VRgineers einen einzigartigen Vorteil für ihre Synthetic Training Environment (STE) Lösung. Die unvergleichliche Bildqualität und die überragende Immersion erhöhen das Situationsbewusstsein und eliminieren unerwünschte Ablenkungen. Der gesamte Simulator ist auf einer erhöhten Plattform aufgebaut, die ein Gefühl für die G-Kräfte vermittelt, und nutzt das Polhemus Viper-Tracking einer echten F-16, was eine realistische und realitätsnahe Umgebung schafft.Lukás Rácz, Leiter des Flugsimulatorbetriebs an der Slowakischen Ausbildungsakademie, kommentierte:Die Ausbildung in einem Mixed-Reality-Simulator bietet eine realistische Ausbildungserfahrung, die mit dem Fliegen in einem echten Flugzeug vergleichbar ist. Mit einem F-16-Simulator können taktische Operationen geprobt werden, auf die man sich in der realen Welt nicht vorbereiten kann, dies geht nur in einer simulierten Umgebung. Der F-16-Simulator von EAS VRgineers fühlt sich unglaublich natürlich an. Das Cockpit konnte ich vollständig manuell bedienen und jedes erdenkliche Szenario trainieren. Ich bin sicher, dass diese Simulatoren die Zukunft der Pilotenausbildung verändern werden.Als Reaktion auf diesen Kauf kommentierte VRgineers CEO und Gründer Marek Polcák:Im Namen von VRgineers sind wir sehr stolz darauf, dass wir mit European Air Services und Lockheed Martin an der Entwicklung eines neuartigen F-16 Block 70 Mixed-Reality-Trainers arbeiten konnten. Dieser Simulator ist von mehreren Standpunkten aus einzigartig. Es handelt sich um den weltweit ersten Simulator seiner Art, der ein weites Sichtfeld mit einer voll funktionsfähigen Cockpitnachbildung kombiniert, mit der der Pilot interagieren kann. Das XTAL-Headset ist der Eckpfeiler dieser Lösung und bietet ein marktführendes 180°-Sichtfeld und 8K-Auflösung. Diese innovative Kombination sorgt für ein latenzfreies Training und eliminiert negative Einflüsse auf das Training.Jozef Dzurus, CEO von European Air Services, sagte:Unser Unternehmen bietet Luftfahrttraining für Piloten und Wartungspersonal an. Wir sind der einzige zivile Betreiber von US-amerikanischen. Blackhawk-Hubschraubern in Europa. Unsere Flotte besteht aus 24 Hubschraubern, mit denen wir ein umfassendes Schulungsprogramm anbieten können. Auf der Grundlage unserer erfolgreichen Ausbildung für Drehflügler haben wir begonnen, eine fortgeschrittene Ausbildung für Starrflüglerpiloten zu entwickeln. Wir haben uns für eine Zusammenarbeit mit VRgineers entschieden, um den modernsten Simulator für die F-16-Plattform zu entwickeln. Es ist der erste Simulator der Welt, der ein physisches Cockpit mit Mixed-Reality-Technologie kombiniert. Bei der Entwicklung des Simulators war vorgesehen, dass diese einzigartige Technologie im Rahmen von Trainingsprogrammen für F-16-Militärpiloten in europäischen Ländern eingesetzt wird.Video - https://www.youtube.com/watch?v=iHh6dWrxs8QPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1697392/VRgineers_1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1697390/VRgineers_2.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1697391/VRgineers_3.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1697389/VRgineers_4.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1697393/VRgineers_5.jpgOriginal-Content von: VRgineers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160279/5085011