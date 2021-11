DGAP-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept Green Bond II: Aufstockung der 6,25 % Anleihe auf bis zu 15 Mio. Euro beschlossen



29.11.2021 / 09:00

Hamburg, 29. November 2021. Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, verzeichnet eine sehr starke Investorennachfrage nach ihrem 6,25 % Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0). Das Unternehmen erwartet, zeitnah das maximale Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro vollständig platzieren zu können. Vor diesem Hintergrund hat die Geschäftsführung eine Aufstockung auf bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland - sowohl Solarparks auf Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Darüber hinaus soll in die Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline, in Windpark-Akquisitionen in Finnland sowie in Projektvorhaben in Kanada investiert werden. Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH: "Unsere Strategie, im 1. Schritt der Zeichnungsmöglichkeit über unsere Partner sowie direkt über unser Unternehmen den Vorzug zu geben, hat sich als absolut richtig erwiesen. Aufgrund der daraus zu erwartenden Vollplatzierung und der anhaltend großen Investorennachfrage haben wir uns nun für eine Aufstockung entschieden - auch, um wie geplant vom 10. bis 21. Januar 2022 eine Zeichnung über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA anzubieten." Eckdaten des reconcept Green Bond II Emittentin reconcept GmbH Volumen Bis zu 15 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A3E5WT0 / A3E5WT Kupon 6,25 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 1. September 2021 bis 30. August 2022:

Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir

Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir 10. bis 21. Januar 2022, 12 Uhr:

Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten) Valuta 25. Januar 2022 Laufzeit 6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022) Rückzahlungstermin 25. Januar 2028 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 25. Januar 2026 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 25. Januar 2027 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten

Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

Über reconcept

Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung (sowohl in Eigenregie als auch über Joint-Ventures mit etablierten Entwicklungspartnern) hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Erneuerbaren-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 12.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 544 Mio. Euro. Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada.



Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de



Investorenkontakt

Bernd Prigge

reconcept GmbH

040/3252165-31

bernd.prigge@reconcept.de



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.



Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

29.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

