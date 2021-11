Buy the Dip oder nur eine Aufwärtskorrektur? Der US500 kann sich am Montag teilweise von den Verlusten der vergangenen Woche erholen, die durch die neue Corona-Variante verursacht wurden, und nähert sich dem 50%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses. Die Marktstimmung verbesserte sich, da die Virusängste nachließen - die Symptome der Omicron-Variante seien bisher mild und könnten zu Hause behandelt werden, sagte die Vorsitzende der South African Medical Association Dr. Angelique Coetzee. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...