Nach dem Ausverkauf wegen einer neuen Coronavirus-Variante dürfte sich der DAX -4,15% am Montag zunächst stabilisieren. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise 1,2 Prozent höher bei 15.432 Zählern gesehen. Am Freitag hatten Meldungen zu der als besorgniserregend eingestuften Variante Omikron der Jahresendrally im DAX ein jähes Ende bereitet. Mit im Tief bei fast 15.244 Punkten wurden die ...

