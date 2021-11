Die Boards of Directors von TRG Pakistan Ltd. (TRGP) und The Resource Group International Limited (TRGI) melden, dass Zia Chishti mit sofortiger Wirkung von seinen gesamten Funktionen bei TRG und ihren Tochtergesellschaften, darunter als CEO und Director bei TRGP sowie als Chairman und Director bei TRGI, zurückgetreten ist.

Am 18. November war Chishti bereits von seinen Positionen als CEO, Chairman und Director von Afiniti, Ltd. zurückgetreten. TRGI ist Aktionär von Afiniti.

