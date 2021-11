Die Wiener Börse erweitert das Angebot im global market um vier chinesische und elf japanische Blue Chips. Privaten Anlegern stehen damit Aktien großer chinesischer Banken (Bank of China und China Construction Bank), der japanische Technologiekonzern Fujitsu, oder aus der Branche Automobil und Fahrzeugbau Bridgestone, Honda oder Mitsubishi zur Auswahl. "Streuung im Portfolio ist wichtig. An der Wiener Börse stehen daher weltweite Investments für heimische Anleger zur Verfügung. Wer Asia-Flair für sein Depot sucht, wird auch in Wien fündig. Insgesamt 74 asiatische Aktien sind im global market enthalten," so Manuel Kurz, Member Sales & Business Development, Wiener Börse AG. Heimische Anleger können rund 800 Aktien aus 27 ...

