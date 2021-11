DGAP-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MEDIQON Group AG: Frau Edda Heidbrink zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt Zum 15. November 2021 ist Frau Edda Heidbrink zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt worden. Frau Heidbrink ist seit September 2018 Syndikusrechtsanwälten und Leiterin Recht bei der AMEVIDA SE, Gelsenkirchen und war zuvor in verschiedenen Unternehmen in Führungspositionen im Bereich Recht und Personal für verschiedene Unternehmen tätig. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Mathias Saggau und die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft dazu gemeinsam: "Mit ihrer Expertise im Bereich Recht und Personal ist Frau Heidbrink eine ideale Ergänzung für den Aufsichtsrat, um das dynamische Wachstum der MEDIQON Group AG als Holding-Gesellschaft und der Gruppe als Ganzes über die nächsten Jahre zu begleiten. Wir freuen uns, Frau Heidbrink für die Position gewonnen zu haben und auf die Zusammenarbeit." Edda Heidbrink dazu: "Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen und bringe sehr gern meine bisherigen Erfahrungen in das Aufsichtsratsgremium der Gesellschaft ein. Die MEDIQON Group steht für konsequent gelebte Werte im Zusammenspiel mit stringenten Investitionen. Die dadurch entstehenden Perspektiven sind in meinen Augen absolut überzeugend." Das Amtsgericht in Königstein ist dem Wunsch der Bestellung von Frau Edda Heidbrink zum Mitglied des Aufsichtsrat der Gesellschaft nachgekommen, so dass der Aufsichtsrat nun wieder satzungsgemäß aus vier Mitgliedern besteht. Die Gesellschaft beabsichtigt, im Rahmen der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, Frau Edda Heidbrink zur Wahl vorzuschlagen.

