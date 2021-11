Waldbrände sind eine ständige Bedrohung für zahlreiche Regionen auf der ganzen Welt - und der globale Klimawandel trägt dazu bei, dass Zahl und Intensität dieser Ereignisse zunehmen. Ein Sicherheitsansatz zur Bekämpfung von Waldbränden ist die Brandkartierung aus der Luft. An Bord eines Helikopters kommt eine LWIR-Wärmebildkamera zum Einsatz. In der Regel werden verheerende Waldbrände eher auf der Nordhalbkugel in Kalifornien und im Mittelmeerraum sowie auf der Südhalbkugel in Australien wahrgenommen. ...

