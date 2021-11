Die Wittmann Gruppe teilte in einer virtuellen Pressekonferenz kurz vor der Fakuma mit, dass die Um-sätze in 2021 sehr gut sind, jedoch die gravierende Materialknappheit zu einer Abkühlung führen wird. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Spritzgießmaschinenhersteller einen Umsatz zwischen 360 und 380 Mio. Euro, das entspricht einem Plus von 21 % gegenüber dem Vorjahr. "Wir hatten im ersten Quartal dieses Jahres einen Rekord im Auftragseingang. Die gute Auftragslage hält an und selbst in ...

