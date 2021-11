Der Beirat der Interpack 2023 hat Markus Rustler, Geschäftsführender Gesellschafter der Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG, in seiner konstituierenden Sitzung zum Präsidenten und damit Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Rustler war bereits Vizepräsident der letzten Interpack, die pandemiebedingt nicht stattfinden konnte. Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor und Group CFO der Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co., KG und Roland Straßburger, CEO der Schütz GmbH & Co. KGaA wurden zu den Vizepräsidenten ...

