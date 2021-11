Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund der gestiegenen Risikoaversion waren am Rentenmarkt sichere Anleihen gefragt, so die Experten von Union Investment.Zu Beginn der Woche seien die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen vor dem Hintergrund hoher Inflationszahlen und der Aussicht auf eine baldige Straffung der Geldpolitik zwar zunächst von 1,55 Prozent um 13 Basispunkte bis auf 1,68 Prozent in der Spitze gestiegen. Auch deutsche Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit hätten einen leichten Renditeanstieg verzeichnet. Ausgehend von einem Handelsstart bei minus 0,33 Prozent sei die Rendite zunächst bis minus 0,21 Prozent geklettert. ...

