Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem sprunghaften Anstieg der Risikoaversion ist es zu einem regelrechten Ansturm auf Bundesanleihen gekommen, berichten die Analysten der Helaba.Die Renditen seien in den Keller gerauscht. Bundtitel mit 10-jähriger Laufzeit würden wieder unter -0,30% und damit mehr als 10 Bp. tiefer als Mitte letzter Woche rentieren. Zu einer massiven Ausweitung der Peripherie-Spreads sei es aber nicht gekommen. Die EZB sei bemüht, Risiken einer Fragmentierung zu reduzieren. So würden Vertreter der Notenbank immer wieder betonen, auch nach dem offiziellen PEPP-Ende flexibel agieren zu wollen, um die Transmission der Geldpolitik sicherzustellen. Nicht zu vergessen seien die Inflationssorgen. In diesem Zusammenhang sei auf die heute anstehenden, vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland hingewiesen. Hier zeichne sich ein weiterer Anstieg in der Jahresrate ab. ...

