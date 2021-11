Samtgemeinde Wathlingen (ots) -Engel stehen für Licht und Liebe. Die Boten des Himmels kommen zu uns auf die Erde mit liebevollen Botschaften. Sie bringen Licht in die Welt und an dunkle Orte. Sie sind unsere Begleiter, die uns wissen lassen, dass es uns gut gehen darf und dass wir nicht alleine sind.Auch ohne Flügel und weißem Gewand können Bewohner*innen in der Samtgemeinde in der Vorweihnachtszeit etwas gutes tun. Gerade in der vierten Welle der Pandemie, gibt es wieder einige Mitbürger*innen die Hilfe benötigen und die z. B. keine Möglichkeit haben, einkaufen zu gehen, die Probleme mit ihrem Smartphone haben oder vielleicht Sachen zur Reinigung bringen müssten. Weihnachtsbeleuchtung aufhängen oder einen Weihnachtsbaum besorgen? Vielleicht soll ein Helfer auch einfach nur eine kleine Runde mit dem Hund Gassi gehen? Es ist ihnen zurzeit nicht möglich,das Laub zu beseitigen oder in der Drogerie wichtige Einkäufe zu tätigen?Bürger*innen helfen Bürger*innen ist das Konzept. Unter dem Motto "wir halten zusammen" sollen kleine Erledigungen unkompliziert und schnell erledigt werden.NIKU (Nienhagen Kultur) organisiert in den kommenden Wochen ein neues "Bürger-Hilfsprojekt" mit freiwilligen Unterstützer*innen, die sich in der Vorweihnachtszeit ehrenamtlich in unsere Samtgemeinde einbringen wollen. Die Anfragen werden über eine zentrale Telefonnummer gesammelt und in der Gruppeder Helfer*innen anonym veröffentlicht.Mit "Abstand" und einem entsprechenden "Coronakonzept" will NIKU helfen. "Das kann natürlich nur funktionieren, wenn sich in diesem Advent einige Mitbürger*innen einbringen, und eine Stunde oder mehr in der Woche investieren würden, um anderen zu helfen. Im ersten Schritt bauen wir einen kleinen Helferpool auf," so der Initiator Alexander Hass von NIKU.Interessierte ab 18 Jahren können sich jetzt über WhatsApp 0172-6140870 oder per Mail: kontakt@ni-ku.de melden.Pressekontakt:NI-KU - Nienhagen KulturDorfstraße 50 | 29336 Nienhagenwww.ni-ku.de | kontakt@ni-ku.deTel. 0172-6140870Original-Content von: Nienhagen Kultur (Ni-Ku), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106238/5085110