Die letzten Kurse am Freitagabend hatten sich in der Nachbörse der 15.000 bis auf 30 Zähler genähert. Der Druck war enorm und ist nur mit dem März 2020 vergleichbar. Doch diese Richtung änderte sich am Wochenende Erste Indikationen zeigen eine freundliche Eröffnung an und lassen die Tiefs aus der Freitagsnachbörse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...