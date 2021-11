Cham (ots) -- Das erfolgreiche SKODA SUV erhält optischen und technischen Feinschliff- Die digitale Vorstellung beginnt um 10:00 Uhr auf dem SKODA Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/models/karoq/the-new-skoda-karoq-is-being-unveiled-watch-the-digital-presentation/) und bei YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=AGop1r9Nnis)Vorhang auf für den aufgefrischten SKODA KAROQ: In einer digitalen Medien-Präsentation am 30. November enthüllt SKODA AUTO unter dem Motto "The Faces of KAROQ" die überarbeitete Version seines mittleren SUV. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr und lässt sich auf dem SKODA Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/models/karoq/the-new-skoda-karoq-is-being-unveiled-watch-the-digital-presentation/) und dem SKODA YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/watch?v=AGop1r9Nnis) verfolgen. Der KAROQ, der 2020 und in den ersten sechs Monaten dieses Jahres das am zweithäufigsten ausgelieferte Modell der Marke war, erhält optischen und technischen Feinschliff.Am 30. November um 10:00 Uhr MEZ stellt SKODA AUTO auf dem SKODA Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/models/karoq/the-new-skoda-karoq-is-being-unveiled-watch-the-digital-presentation/) und dem SKODA YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/watch?v=AGop1r9Nnis) den technisch und optisch aufgefrischten SKODA KAROQ vor. 2017 machte SKODA mit dem "jüngeren Bruder" des KODIAQ einen wichtigen Schritt in seiner SUV-Offensive. Inzwischen hat der tschechische Hersteller bereits mehr als eine halbe Million KAROQ produziert. 2020 und im ersten Halbjahr 2021 war er sogar das meistverkaufte SUV der Marke und der zweitbeliebteste SKODA überhaupt.Pressekontakt:Sandra ZippoPR SKODAT +41 56 463 98 07 / skoda.pr@amag.chwww.skoda.ch / www.skodapress.chOriginal-Content von: SKODA / AMAG Import AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014155/100881893