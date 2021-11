Neckarsulm (ots) -Als erster Einzelhändler baut Kaufland als Hauptsponsor ein E-Sports-Team für das national wie international erfolgreiche Multiplayer-Game "League of Legends" auf. Gemeinsam mit der social-first Marketing-Agentur baam company sowie den Co-Sponsoren Nuii, Gustavo Gusto und WD_Black vergibt Kaufland E-Sports-Stipendien an talentierte Spieler. Die Bewerbungsphase für das Team "Kaufland Hangry Knights" startet ab sofort und geht bis 12. Dezember. "Hangry" ist dabei eine Wortschöpfung aus den englischen Begriffen "hungry" und "angry", Knights in Anlehnung an League of Legends gewählt.In einem deutschlandweiten Casting werden fünf Spieler gesucht, die ab Februar 2022 ins Team-Haus in Berlin ziehen und an Turnieren, Ligen und Live-Streams teilnehmen. Das Team startet in der Divison 3 der League of Legends Prime League. "Mit dem so noch nicht da gewesenen Stipendium möchten wir die Szene mit spannenden Charakteren bereichern, die Gaming zum Erlebnis für viele Menschen machen", erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Kaufland Marketing Deutschland. Dafür werden die Spieler gemeinsam mit den Sponsoren digitale Inhalte rund um das Thema Gaming und die Produkte der Partner produzieren. Auf den Plattformen Twitch, YouTube, Instagram, Facebook und Tik Tok werden täglich Content und Livestreams rund um das Team und ihre sportlichen Aktivitäten veröffentlicht.Als Experten im Bereich Social Media und Influencer Marketing entwickelte die Agentur baam company zusammen mit Kauflanddie Strategie und das Konzept für dieses Projekt. "Die E-Sports-Stipendien sind in Deutschland ein bisher einmaliges Konzept. Wir freuen uns auf die Bewerbungen vieler motivierter und talentierter Gamer", so René Rasmußen, Co-Geschäftsführer der baam company.Für den Launch-Clip engagierte Kaufland mit Sola einen der größten deutschen League-of-Legends-Moderatoren und -Influencer. Dieser erklärt die wichtigsten Key-Facts für die Bewerbung auf das einzigartige Stipendium der "Kaufland Hangry Knights"."League of Legends" gehört zu den derzeit beliebtesten Online-Spielen und führte zur Gründung eigener Ligen und Turnierserien. Dazu gehören die League of Legends European Championship, die höchste europäische Liga, und die Prime League, die offizielle Liga für Spieler im deutschsprachigen Raum. Die Kaufland Hangry Knights starten in der untersten Stufe der Prime-League und sollen sich durch sportliche Erfolge in die erste Liga hochspielen.Weitere Informationen zur Bewerbung unter hangry-knights.gg. Weitere Informationen zu Kaufland erhalten Sie unter www.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5085187