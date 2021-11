München (ots) -Der "Adventsfreitag im Ersten" bietet freitags um 20:15 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Darunter die TV-Premiere einer weihnachtlichen Komödie und eines spannenden Serien-Specials sowie mit "Der kleine Lord" und "Sissi" zwei beliebte Weihnachtsklassiker.Los geht's am 3. Dezember mit "Wenn das fünfte Lichtlein brennt": Ein etwas anderes Weihnachten, bei welchem Fluggäste ihren Heiligabend im anonymen Terminal verbringen müssen statt heimelig unterm geschmückten Christbaum. Was beim Fest der Liebe normalerweise unter den Teppich gekehrt wird, kommt nun in Familiensuiten, Notunterkünften und Bettenlagern zum Vorschein. In diesem außergewöhnlichem Ensemblefilm mit Schauspielstars wie Henning Baum, Lisa Bitter, Max von Pufendorf, Elena Uhlig, Daniel Donskoy, Ruth Reineke, Ernst Stötzner u.a. werden die Handlungsstränge auf ebenso unterhaltsame wie berührende Weise zusammengeführt.Am 10. Dezember erwartet Sie das 90-minütige Serienspecial von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte: Adventskind": Julia (Mirka Pigulla), Ben (Philipp Danne) und Elias (Stefan Ruppe) sind als Ärzte bei einem Biathlon-Wettkampf im Einsatz. Die junge Sportlerin Klara Wegner (Caroline Cousin) hat gute Chancen auf eine Medaille, doch eine mysteriöse Briefeschreiberin stört ihre Konzentration. Als Klara bei einem Unfall im verschneiten Thüringer Wald schwer verletzt wird, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wird es den jungen Ärzten gelingen, sie rechtzeitig ins Johannes-Thal-Klinikum zu bringen?Weiter geht's mit einem Weihnachts-Highlight, das auch in diesem Jahr nicht fehlen darf: Der Publikumsliebling "Der kleine Lord", der seine deutsche Premiere bereits 1982 feierte und noch immer Groß und Klein bewegt, erzählt die Geschichte des kleinen Lord Fauntleroy. Alec Guinness mimt in Jack Golds rührender Verfilmung des gleichnamigen Jugendbuchs den grantigen Earl of Dorincourt, dessen Herz von dem aufgeweckten Ceddie (Ricky Schroder) erobert wird. Seit 2005 wird "Der kleine Lord" immer am Freitagabend vor Weihnachten im Ersten ausgestrahlt.Der 24. Dezember wird von einem weiteren Film-Klassiker gekrönt: "Sissi" - Der aufwendig ausgestattete und gefühlvoll inszenierte Kino-Welterfolg um die österreichische Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi, ebnete der erst 16-jährigen Romy Schneider und dem ebenfalls noch jungen Karlheinz Böhm den Weg zu einer internationalen Schauspielkarriere. Erfolgsregisseur Ernst Marischka zog alle Register der Prachtentfaltung und inszenierte ein glanzvolles Traumfinale, wie man es bis dahin nur aus dem Hollywoodkino kannte."Adventsfreitage im Ersten" - die Filme im Überblick:"Wenn das fünfte Lichtlein brennt": 3. Dezember, 20:15 Uhr im Ersten,ab 2. Dezember Online-First in der ARD MediathekMit Henning Baum, Lisa Bitter, Meike Droste, Max von Pufendorf, Ruth Reinecke u.a.Regie: Stefan Bühling, Buch: Arndt Stüwe"In aller Freundschaft: Die jungen Ärzte: Adventskind" 10. Dezember, 20:15 Uhr im Ersten,ab 9. Dezember Online-First in der ARD MediathekMit Julia Malik, Caroline Cousin, Jens Atzorn, Julia Thurnau, Philipp Danne, Mirka Pigulla, Stefan Ruppe, Luan Gummich u.a.Regie: Franziska Jahn, Buch: Heike Wachsmuth, Bert Vandecasteele, Ben Zwanzig"Der kleine Lord" 17. Dezember 2021, 20:15 Uhr im ErstenMit Ricky Schroder, Sir Alec Guinness, Connie Booth u.a.Regie: Jack Gold, Buch: Blanche Hanalis"Sissi" 24. Dezember 2021, 20:15 Uhr im ErstenMit Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Gustav Knuth u.a.Regie u. Buch: Ernst MarischkaMehr Infos und Pressemappen zu den Filmen finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste zum Download (https://presse.daserste.de/).Fotos auf www.ardfoto.deO-Töne und Interviews: https://presse.DasErste.dewww.facebook.com/Endlich FreitagimErstenPressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold, Tel: 069/1509-346 E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5085210