Die Aktie von RWE (RWE.DE) notiert am Montagvormittag 4,59% höher bei 35,08 Euro und erreicht den höchsten Stand seit Februar. Sollte der Kursanstieg über das Hoch bei 34,82 Euro nachhaltig sein, so könnten folgende Widerstände getestet werden: Das Hoch vom Februar (37,46 Euro) und das Jahreshoch, das am 8. Januar bei 38,62 Euro ausgebildet wurde. Das Chartbild hatte sich aufgehellt, nachdem im August der mittelfristige Abwärtstrend durch einen Durchbruch über den Widerstand bei 32,18 Euro (siehe ...

