(shareribs.com) London 29.11.2021 - Die Ölpreise können sich zum Wochenauftakt wieder erholen. Am Freitag brachen die Preise so stark ein, wie zuletzt im April 2020. Die OPEC+ Staaten könnten ihre Förderung anpassen. Am Freitag kam es an den Märkten zu einem breiten Sell-Off. Auch die Ölpreise waren davon betroffen - zeitweise sackte WTI-Rohöl um mehr als 13 Prozent ab. Grund dafür waren die Berichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...