Per 30. September 2021 erhöht sich die Anlagerendite des Immobilienfonds über zwölf Monate gerechnet auf 6.67% (gegenüber 6.18% per 30.9.2020).Zürich - Der Fonds «Immobilier-CH pour Institutionnels 56j» (Immo56) schliesst sein erstes Halbjahr mit einem sehr soliden Ergebnis ab: Per 30. September 2021 erhöht sich die Anlagerendite über zwölf Monate gerechnet auf 6.67% (gegenüber 6.18% per 30.9.2020). Der realisierte Erfolg nimmt auf CHF 6'056'500.- zu (gegenüber CHF 5'622'919.- per 30.9.2020) und die Mieteinnahmen steigen um 10.1%

