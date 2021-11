Das Auktionshaus Van Ham versteigert am 2. Dezember 2021 einen von der Uhrenmanufaktur Hanhart aufgelegten hybriden NFT. Der NFT verbrieft nicht nur das Recht an den digitalen Entwürfen, Designs und Renderings, sondern berechtigt auch zum Bau der Hanhart CXD als Unikat in der realen Welt. Abhängig von der Wahl der Materialien und des Uhrwerks kann der Bau der Uhr mehr als eine Million Euro kosten. Das Design der Uhr ist einzigartig und an eine Visualisierung der Blockchain angelehnt. "Spiralförmig ...

