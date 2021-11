Lidije Sinani unterstützt die Geschäftsleitung der Properti AG dabei, den Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen.Zürich - Properti begrüsst Anfang November mit Lidije Sinani einen neuen Chief People Officer. Sinani verfügt über langjährige Führungserfahrung und einen eindrücklichen Leistungsnachweis in HR-Management, Arbeits- und Organisationspsychologie. In der neuen Position verantwortet sie das strategische HR-Management über alle Standorte hinweg, was eine entscheidende Grundlage für das angestrebte...

