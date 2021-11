Seit April 2021 notiert die 468 SPAC I an der Frankfurter Wertpapierbörse. Nach erfolgreichem Zusammenschluss mit Boxine und anschließender Umfirmierung werden die Aktien des Unternehmens seit heute unter tonies SE im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der heutige Eröffnungskurs lag bei 12,50 Euro. Mit dem Zusammenschluss schließt das Management von 468 SPAC I SE seine SPAC-Transaktion innerhalb des gesetzten Zeitrahmens und mit der erforderlichen Zustimmung der Investoren ab. Die tonies SE ist damit der zweite "SPAC-IPO" in diesem Jahr an der Frankfurter Wertpapierbörse. Boxine ist eigenen Angaben zufolge ein Anbieter für digitale Kinderunterhaltung. Seit der Einführung des Produktes Ende 2016 hat ...

