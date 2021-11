W1-Chart EURUSD konnte am Montag bisher nicht an die bullische Hammerkerze der Vorwoche anknüpfen und notiert etwas unterhalb der 1,13er-Marke. Um die Umkehrkerze zu bestätigen, müsste das Paar den Widerstand bei 1,1322 überwinden. Das nächste Ziel auf der Unterseite stellt das Tief vom Juni (1,1168) dar. Quelle: xStation 5 H1-Chart Im Stundenchart wurde der Abwärtstrend mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 1,1275 umgekehrt, sodass eine stärkere Aufwärtskorrektur (W1) anstehen könnte. Am heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...