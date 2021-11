Unterföhring (ots) -- "Zoey's Extraordinary Christmas" ab 18. Dezember exklusiv auf Sky One und Sky Ticket- Der Weihnachtsfilm setzt die Geschehnisse der Emmy-prämierten Serie "Zoey's Extraordinary Playlist" fort- Wieder mit dem kompletten Serien-Cast um Jane Levy, Mary Steenburgen, Skylar Astin, Alex Newell, John Clarence Stewart sowie Peter Gallagher und Bernadette Peters- Beide Staffeln von "Zoey's Extraordinary Playlist" ebenfalls bei Sky und Sky Ticket abrufbarUnterföhring, 29 November 2021 - Die beliebte Serie "Zoey's Extraordinary Playlist" kehrt für ein großes Weihnachtsspecial zurück. Und mit ihr Jane Levy als Programmiererin Zoey, die die Gefühle andere Menschen als Songs hören kann. Der Film "Zoey's Extraordinary Christmas" startet am 18. Dezember exklusiv auf Sky One und ist auch mit Sky Q und mit Streamingdienst Sky Ticket abrufbar. Die beiden Staffeln der Serie sind ebenfalls auf Abruf verfügbar.Über "Zoey's Extraordinary Christmas":Zoey ist zurück! Und mir ihr Mo, Max, Simon und alle anderen. Im Film "Zoey's Extraordinary Christmas" versucht Zoey das erste Weihnachten ohne ihren Vater trotzdem zu einem magischen Fest zu machen. Mit dabei ist natürlich wieder ihre komplette Familie und all ihre Freunde und Kollegen, die die Fans in der Serie "Zoey's Extraordinary Playlist" lieben gelernt haben. Wieder mit dem Golden Globe nominierten original Cast Jane Levy, Mary Steenburgen, Skylar Astin und Alex Newell, John Clarence Stewart, Andrew Leeds, Alice Lee und Peter Gallagher sowie Bernadette Peters.Facts:Originaltitel: "Zoey's Extraordinary Christmas" USA 2021. Regie: Richard Shepard Drehbuch: Austin Winsberg. Darsteller: Jane Levy, Skylar Astin, Peter Gallagher, Mary Steenburgen, Alex Newell, John Clarence Stewart, Andrew Leeds, Oscar Nunez, Alice Lee, Michael Thomas Grant, Kapil Talwalkar. Länge: 90 Min.Über Sky Ticket:Der Streamingdienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Sky Ticket Kunden benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät, um sofort preisgekrönte Serien, die neuesten Blockbuster, ein umfassendes Kinder-Programm und den besten Live-Sport zu streamen. Ein Receiver ist nicht nötig.Entertainment-Fans genießen neben exklusiven Sky Originals (https://www.sky.de/originals) auch die neuesten HBO-Serien, zahlreiche weitere Top-Serien, spannende Dokumentationen sowie ein buntes und abwechslungsreiches Kids-Programm.Cineasten haben die Auswahl aus über 1000 Filmen für jede Stimmung, von den neuesten Blockbustern kurz nach dem Kino bis hin zu beliebten Klassikern.Sport-Kunden erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennen, den Porsche Supercup, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports.Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ermöglicht es auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig zu streamen und alle Lieblingsserien sowie Filme on- als auch offline zu genießen.Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Über Sky One:Der Entertainmentsender Sky One zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5085488