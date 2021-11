Wegen der neuen Corona-Variante Omikron brechen die Preise am Ölmarkt am Freitag um mehr als zehn Prozent ein. In den kommenden Tagen könnte eine Gegenreaktion erfolgen. Wie weit kann die Erholung gehen? Disclaimer / Haftungsausschluss: Die hier gezeigten Analysen stellen keine Anlageberatung dar und sind daher auch keine Empfehlung zum Kauf bzw. zum Verkauf eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...