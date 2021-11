Ikea Japan vermietet in Tokio ein Mini-Haus für weniger als einen Euro im Monat. Die Nebenkosten muss man allerdings selbst zahlen. Platz ist knapp in Tokio: Mit knapp 37,5 Millionen Einwohner:innen gilt die japanischen Hauptstadt als an der Einwohnerzahl gemessen größte Stadt der Welt, gefolgt von Delhi und Shanghai. Entsprechend teuer sind die Mieten: Eine Zwei-Zimmer-Wohnung kostete in Tokio 2019 im Schnitt 1.903 US-Dollar pro Monat, das entspricht einem der zehnthöchsten Mietpreise der Welt. Diese Umstände hat sich Ikea ...

Den vollständigen Artikel lesen ...