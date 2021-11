Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, am Freitag gingen die internationalen Aktienmärkte spürbar auf Talfahrt, nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO die neue Mutante Omikron als gefährlich und hochansteckend eingestuft hatte. Besonders stark war der Abgabedruck an einigen europäischen Börsen. So verloren die Leitindizes der deutschen, italienischen oder französischen Börse jeweils über 5 %. Die Stimmungsindikatoren wie etwa der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...