Wien (ots) -Die für den 24. November im Augustinerlesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek geplante Buchpräsentation von "Die besten Aktien der Welt" von Peter Seilern konnte auf Grund des generellen Lockdowns in Österreich nicht physisch stattfinden. Sie wurde aufgezeichnet und ist ab 25. November unter demLink:https://youtu.be/4OsxvxYP5XoIm WM-PR-Channel auf Youtube.com abrufbar.Bereits in der zweiten Auflage erschienen (die dritte, erweiterte ist in Vorbereitung) wird - Covid-bedingt - dieses für Anleger und Aktieninteressierte attraktive Buch - "Die besten Aktien der Welt" - zehn Monate nach seinem ersten Erscheinen - nun offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.Elisabeth Engstler führt durch die Veranstaltung. Josef Broukal wird das Gespräch mit dem Autor führen, in dem es um Themen wie hochwertige Wachstumsunternehmen und langfristige Rendite geht, darüber hinaus jedoch ein holistischer Blick auf die Entwicklung von Konzernen vor dem Hintergrund der Globalisierung von ESG und vielen anderen Faktoren geboten wird.Im Anschluss daran eröffnete Elisabeth Engstler den Reigen der Laudatoren wie Detlev Glow(Lipper), Harald Friedrich (LLB), Michael Miskarik (HDI), Friedrich Mostböck (ERSTE Group) und Stefan Pichler (Fachverband der Pensionskassen), die - allesamt Entscheidungsträger und Experten aus dem Finanz-, Versicherungs- und Verbandswesen - in ihren Statements die Relevanz des Investmentansatzes von Peter Seilern sowie die Umsetzung desselben im Fondsmanagement seines Investment-Unternehmens hervorhoben.Pressekontakt:WM-PRMichael Stadlinger+4368181963600mstadlinger@wm-pr.atwww.wm-pr.atOriginal-Content von: WM-PR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152362/5085699