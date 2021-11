NIKOSIA (dpa-AFX) - Schleusern ist es erneut gelungen, Dutzende Migranten aus der Türkei nach Zypern und damit in die EU zu bringen. Polizeipatrouillen entdeckten am frühen Montagmorgen 31 aus Syrien stammende Männer, die aus dem türkisch-zyprischen Norden in den Süden der Insel gekommen waren. Sie seien in ein Aufnahmelager gebracht worden. Schleuser bringen immer wieder Flüchtlinge von der rund 70 Kilometer entfernten türkischen Küste zunächst in den Norden der drittgrößten Mittelmeerinsel. Die Behörden der EU-Republik Zypern, die nur den Südteil der Insel kontrollieren, können dagegen nichts ausrichten. Der Norden Zyperns ist von türkischen Truppen besetzt und erlaubt keine Kontrollen auf dem Meer zwischen der Türkei und Nordzypern./tt/DP/eas