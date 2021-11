Die andauernden Lieferengpässe sorgen beim Autozulieferer Hella (HELLA GmbHCo) weiter für Probleme. In der Folge hat der Konzern erneut seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 gesenkt, wie Hella auf Basis vorläufiger Quartalszahlen am Montag in Lippstadt mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...