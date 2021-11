Die neue, laut Experten "besorgniserregende", Covid-Variante Omikron hat den ATX ins Mark getroffen. Er sackte um 4,18 Prozent auf 3.630,85 Punkte ab. Ich habe Kursverluste in allen Sektoren beobachtet: Zu den Verlierern zählten etwa Titel aus der Tourismus- und Reisebranche. Die Do & Co AG verlor 9,2 Prozent, Aktien der Flughafen Wien AG sanken um 4,8 Prozent. Der Kurs von Luftfahrtzulieferer FACC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...