Mainz (ots) -Woche 50/21So., 12.12.Bitte Programmänderung ab 0.30 Uhr beachten:0.30 heute Xpress0.35 Kommissar Beck (VPS 1.05)2.00 Starsky & Hutch (VPS 2.30)2.55 Terra Xpress (HD/UT)Powermenschen: Was sie stark machtModeration: Lena Ganschow(von 18.30 Uhr)Deutschland 2021(Weiterer Ablauf ab 3.25 Uhr wie vorgesehen."Standpunkte: Bericht vom Parteitag der SPD in Berlin" und"Standpunkte: Bericht vom Parteitag der AfD in Wiesbaden" entfallen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5085818