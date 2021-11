Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Solange nicht klar ist, ob die verfügbaren Impfstoffe auch gegen die neue Corona-Variante aus dem Süden Afrikas wirken, wird die Nervosität an den Märkten hoch bleiben, so die Analysten der DekaBank.Dies dürfte sich auch auf die Zinserwartungen für die Zentralbanken übertragen. Selbst wenn die Impfungen wirksam blieben, dürfte die Diskussion um eine Beschleunigung der geldpolitischen Wende an Dynamik verlieren. In diesem Umfeld dürften anhaltende Renditeanstiege zurück in Richtung -0,25% bei den Renditen 10-jähriger Bunds in dieser Woche schwierig sein. Die Spekulationen auf verlängerte PEPP-Käufe der EZB würden Staatsanleihen aus der Peripherie gegenüber Unternehmensanleihen outperformen lassen. Im aktuellen Umfeld sollten die in dieser Woche zur Veröffentlichung anstehenden Wirtschaftsdaten recht wenig Markteinfluss haben. (29.11.2021/alc/a/a) ...

