Zwei Jahre hat es gedauert, aber jetzt konnten Fans den gesamten Quellcode von "Legend of Zelda: Ocarina of Time" aus dem Assemblercode des Spiels rekonstruieren. Damit werden inoffizielle Portierungen oder auch Fan-Modifikationen des Spiels möglich. Ein Team aus Nintendo-Fans hat beinahe zwei Jahre daran gearbeitet, mittels Reverse Engineering an den Quellcode des fünften Teils der Zelda-Reihe zu kommen. Nach Angaben der britischen Publikation VGC haben sie dieses Ziel jetzt erreicht. "Es war ein wilder Ritt. Wir konnten C-Code erstellen, der, wenn er kompiliert wird, das Originalspiel reproduziert", zitiert VGC eine der beteiligten Persone...

