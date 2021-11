Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINK: MWSNF) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen einen vorläufigen Prospektnachtrag (der "vorläufige Nachtrag") zu seinem Kurzprospekt, datiert den 13. März 2020, (der "Basisprospekt") in Bezug auf ein geplantes öffentliches Angebot (das "Angebot") von Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 0,15 CAD pro Stammaktie eingereicht hat. Der endgültige Umfang des Angebots wird in Abhängigkeit von der Marktlage festgelegt.

Red Cloud Securities Inc. und Sprott Capital Partners LP fungieren als Co-Lead Agents für das Angebot (zusammen die "Makler"). Das vorgeschlagene Angebot unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange ("TSX"), und es kann nicht zugesichert werden, ob oder wann das vorgeschlagene Angebot abgeschlossen wird oder wie groß der tatsächliche Umfang oder die Bedingungen des Angebots sein werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots für (i) die weitere Exploration und Entwicklung des unternehmenseigenen Projekts Rompas-Rajapalot in Finnland und (ii) allgemeine Unternehmenszwecke, wie in der vorläufigen Ergänzung beschrieben, zu verwenden.

Das Angebot wird gemäß dem Basisprospekt des Unternehmens durchgeführt, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in den Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht wurde. Das geplante Angebot wird gemäß dem vorläufigen Nachtrag, einem endgültigen Prospektnachtrag und dem dazugehörigen Basisprospekt (zusammen der "Prospekt") durchgeführt.

Gleichzeitig mit dem Angebot plant das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Stammaktien zu denselben Bedingungen des Angebots durchzuführen. Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung durch die TSX und kann nach dem Angebot in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden. Die im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Stammaktien werden nicht gemäß dem Prospekt qualifiziert.

Ein Exemplar des vorläufigen Nachtrags und des Basisprospekts in Bezug auf das Angebot kann bei Red Cloud Securities Inc. telefonisch unter (416) 613-1237 oder per E-Mail unter ecm@redcloudsecurities.com oder bei Sprott Capital Partners LP per E-Mail unter ecmscp@sprott.com angefordert werden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den USA oder an US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, diese Wertpapiere sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Stammaktien in einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes nordisches Arktis-Explorationsunternehmen profiliert, dessen Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Goldprojekt Rajapalot in Finnland liegt. Mawson besitzt auch drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 Quadratkilometern in Victoria, Australien, oder ist an Joint Ventures daran beteiligt. Das Unternehmen und ist gut aufgestellt, um seine bereits bedeutenden Gold-Kobalt-Ressourcen in Finnland zu erweitern.

Im Namen des Board,

"IVAN FAIRHALL"

Ivan Fairhall, Chief Executive Officer

Für weitere Informationen

http://www.mawsongold.com/

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Canada),

Corporate Secretary, +1 (604) 685 9316, info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder sie beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf den erfolgreichen Abschluss des Angebots, die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, den Abschluss der Privatplatzierung und den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX, beziehen. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen die Bedingungen für den Abschluss des Angebots und der Privatplatzierung nicht erfüllen kann, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt der Genehmigungen der Toronto Stock Exchange; dass das Angebot und/oder die Privatplatzierung möglicherweise nicht zu den angegebenen Bedingungen und innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; dass die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der Privatplatzierung durch das Unternehmen von den beabsichtigten Verwendungszwecken abweichen kann; dass die Kapital- und sonstigen Kosten erheblich von den Schätzungen abweichen; dass sich die weltweiten Metallmärkte ändern; dass sich die Aktienmärkte ändern; günstige Regierungsbeziehungen und Unterstützung für die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten; die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Abhängigkeit von einem einzigen Vermögenswert; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen; Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen; Geräteausfälle; unerwartete geologische Bedingungen; Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden; Umgang mit Nichtregierungsorganisationen; Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www. sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze lehnt Mawson jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

