Die Solarmodule sind nur zwei Millimeter dick und lassen sich bis zu 50 Grad biegen. Sie passen sich damit gut den Formen von Fahrzeugen und Booten an. Green Akku bietet sie in Leistungsklassen zwischen 70 und 200 Watt mit ETFE-Beschichtung an.Mit Solarstrom mit seinem Wohnmobil oder Boot in neue Sphären vordringen. Ein aktuelles Angebot des Photovoltaik-Onlinehändlers Green Akku macht es nun möglich. Er biete sein flexibles Solarmodul "Sphere" in Leistungsklassen von 70, 110, 150 und 200 Watt für Boote, Wohnmobile und Wohnwagen an. Die Solarmodule sind zwei Millimeter dünn, leicht und lassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...