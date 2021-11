Stuttgart (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Schulen in BaWü in CoronazeitenSchulen sind keine sicheren Orte mehr. Wer seine Kinder dorthin schickt, geht ein Risiko ein. Die oft beschworenen Sicherheitszäune waren nicht hoch genug. Trotzdem: Es lohnt sich, dieses Risiko weiterhin einzugehen, auch wenn das Coronavirus nirgendwo anders noch eine Chance auf Verbreitung haben darf. Schulen müssen vom überfälligen Lockdown ausgenommen bleiben, den Winfried Kretschmann nun mit Freizeitverboten einläutet. Es wäre katastrophal Kinder und Jugendliche erneut in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu hindern, um Erwachsenen zu zeigen, wie ernst die Lage ist.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5086052