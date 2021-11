Normalerweise treibt ein Intel-Chip das Autosystem des Model Y an. Der Wechsel auf AMD soll viele Prozesse beschleunigen. Nun rätseln Beobachter ob der Gründe. In China verbaut Tesla neuerdings im Model Y statt eines Intel-Prozessors einen von AMD. Die Komponente vom Typ Ryzen beschleunigt das Infotainment-System des elektrischen Crossovers. In der Vergangenheit hat der Fahrzeughersteller schon den gleichen Schritt bei den Modellen Model S und X vollzogen. Es ist unklar, ob der Wechsel dauerhafter Natur sein soll und ob er geografisch begrenzt bleibt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...