(shareribs.com) Frankfurt / New York 29.11.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Die Gegenbewegung folgt auf die scharfe Korrektur am Freitag. Nordex und SMA Solar ziehen an. An der Wall Street zeigen Rivian und Tesla eine Erholung. Der DAX notiert kaum verändert bei 15.259 Punkten, RWE, Puma und E.On können zulegen. Auf der anderen Seite stehen Continental, Heidelberg ...

